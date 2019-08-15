18 موقوفا في ملف كوكايين شاطئ سيدي رحال

إبراهيم الحافظون من سطات

بلغ عدد الموقوفين المشتبه فيهم بحيازة الكوكايين، قبل وصول المحققين إلى دوار الهواورة بجماعة سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، الذي عرف ظهور كميات كبيرة من المخدرات الصلبة "الكوكايين"، إلى حدود اليوم الخميس، 18 شخصا، جرى وضع 10 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن برشيد، في انتظار عرض ثمانية آخرين غدا الجمعة على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الأبحاث والتحريات، التي لا تزال تباشرها عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي رحال الشاطئ مدعومة بأفراد من المركز القضائي سرية برشد والمركز الترابي حد السوالم تحت إشراف القائدين الإقليمي والجهوي بتعليمات من النيابة العامّة المختصة، أسفرت، إلى حدود مساء اليوم الخميس، عن إيقاف ما مجموعه 18 شخصا؛ منهم أحد المقاولين وخمسة معلمي سباحة وأشخاص قصّر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد حجزت كميات مختلفة من الكوكايين لدى عدد من الموقوفين، كانوا قد حصلوا عليها قبل وصول رجال الدرك وممثلي السلطة المحلية إلى المنطقة التي عرفت ظهور كمية كبيرة من الكوكايين، بعدما قذفت أمواج سيدي رحال الشاطئ رزما ملفوفة بطريقة احترافية يوم الأحد الماضي، قدرت قيمتها بما يقارب 84 مليار سنتيم.

وعرفت منطقة سيدي رحال الشاطئ، منذ يوم الأحد الماضي، استنفار عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال والمراكز الترابية المجاورة والمركز القضائي ببرشيد، حيث جرى تطويق المكان وحجز أكياس الكوكايين لفائدة البحث القضائي، الذي لا يزال مفتوحا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ظهور هكذا كمية من المخدرات وكشف مصدرها ووجهتها.