24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مشروعية المغرب في الصحراء (5.00)

  2. تلويث شاطئ أكادير يُثير استنكار نشطاء بيئيين (5.00)

  3. تحولات النظام الدولي الجديد تفرز "الجيل الخامس" من الحروب (5.00)

  4. تدخّل قائد يُثير استنكار جمعية حقوقية باشتوكة (5.00)

  5. "عيد الشباب" في المغرب .. من محمد الخامس إلى محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد

أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد

أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 15 غشت 2019 - 23:10

لقي شابّ مصرعه، مساء اليوم الخميس، غرقا في نهر أم الربيع على مستوى قنطرة بولعوان بإقليم الجديدة، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية عاصمة دكالة، في انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب، وهو في عقده الثاني وينحدر من إقليم برشيد، توجّه نحو نهر أم الربيع في الحدود بين إقليمي سطات والجديدة، رفقة أصدقائه قصد الاستجمام والاستمتاع بالسباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها المنطقة، إلّا أنه غرق في ظروف غامضة، قبل انتشاله من قبل عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة عاصمة دكالة.

وتعتبر حالة الغرق هاته الثانية في ظرف 24 ساعة، بعدما خضعت جثة تلميذ قاصر، اليوم الخميس، للتشريح الطبي بمستشفى سطات، إثر وفاته غرقا في نهر أم الربيع على مستوى دوار القواسمة بجماعة ابن معاشو، قيادة الهدامي دائرة وإقليم برشيد.

التلميذ القاصر، وهو من مواليد سنة 2003 بأولاد بويطة بجماعة وقيادة أولاد حمدان، التابعة لإقليم الجديدة، قضى نحبه غرقا في نهر أم الربيع، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل درك أولاد عبّو سرية برشيد، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.