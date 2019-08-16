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الرئيسية | حوادث | حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة

حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة

حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 16 غشت 2019 - 09:07

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة للبحرية الملكية تقوم بمهمة في عرض المحيط الأطلسي، تمكنت من إحباط عملية لتهريب المخدرات في عرض ساحل أصيلة، وحجزت 130 حزمة من مخدر الشيرة يفوق وزنها الإجمالي أربعة أطنان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية أنجزت إثر مطاردة لثلاث قوارب مطاطية سريعة.

وأضاف أنه تم تسليم حصيلة هذه العملية وكذا عناصر التحقيق للدرك الملكي قصد القيام بالمساطر القضائية الجاري بها العمل.

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