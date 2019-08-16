قتيل في اصطدام سيارة بـ"تريبورتور" بالرشيدية

ياسين أوشن من خنيفرة

تستمر حرب الطرقات في حصد مزيد من الأرواح، إذ تسببت حادثة سير مميتة في مدينة الرشيدية، فجر اليوم، في مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور).

ووفق شاهد عاين الحادثة التي لازالت أسبابها مجهولة فإنها وقعت بالضبط على مستوى شارع مولاي علي الشريف، قرب مقهى وليلي في اتجاه الجامعة، على الساعة الخامسة والنصف صباحا، مخلفة وفاة شاب في الحين، مسمى قيد حياته محمد، وإصابة آخر بجروح طفيفة؛ فيما يوجد جريح آخر في غيبوبة نتيجة قوة الاصطدام.

وتابع المتحدث نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، بأنه بسبب قوة الاصطدام تضرر مرآب إحدى البنايات، ما خلف هلع الساكنة التي أيقظها دوي الحادث.

وزاد المصدر نفسه بأنه فور وقوع الحادث انتقلت المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية في وقت وجيز، حدده في 10 دقائق، إلى المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة وفتح تحقيق، ونقل الجريحين إلى المستشفى والضحية إلى مستودع الأموات.