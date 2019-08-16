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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة ثلاثيني قضى غرقا في شلالات أوزود

انتشال جثة ثلاثيني قضى غرقا في شلالات أوزود

انتشال جثة ثلاثيني قضى غرقا في شلالات أوزود
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 16 غشت 2019 - 15:39

جرى صباح اليوم انتشال جثة غريق كان قد لقي حتفه غرقا مساء أمس الخميس بشلالات أوزود التابعة إداريا لإقليم أزيلال.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي كان بصدد السباحة بشلالات أوزود، يبلغ من العمر 39 سنة، أب لأربعة أطفال وينحدر من نواحي بنجرير.

الحادث، الذي تزامن مع وقت الذروة، حيث يعرف منتجع شلالات أوزود إقبالا مُهما للزوار، استنفر عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي حلت بالمكان، للإشراف على قيام فرقة الغواصين التابعة للوقاية المدنية بانتشال الجثة.

وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لأزيلال قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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