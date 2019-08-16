24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تُحَضر "زلزال تغييرات" بأسماء جديدة
- لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
- أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد
- عجلة الدوري الإسباني تنطلق .. "البارصا" يخطط للحفاظ على اللقب
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
"المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)
"جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
- "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" - (136)
- رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي - (101)
- لقجع: خليلوزيتش أفضل خيار .. "الكان والمونديال" أهداف رئيسية - (81)
- مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية - (70)
- نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتشال جثة ثلاثيني قضى غرقا في شلالات أوزود
جرى صباح اليوم انتشال جثة غريق كان قد لقي حتفه غرقا مساء أمس الخميس بشلالات أوزود التابعة إداريا لإقليم أزيلال.
ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي كان بصدد السباحة بشلالات أوزود، يبلغ من العمر 39 سنة، أب لأربعة أطفال وينحدر من نواحي بنجرير.
الحادث، الذي تزامن مع وقت الذروة، حيث يعرف منتجع شلالات أوزود إقبالا مُهما للزوار، استنفر عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي حلت بالمكان، للإشراف على قيام فرقة الغواصين التابعة للوقاية المدنية بانتشال الجثة.
وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لأزيلال قصد إخضاعها للتشريح الطبي.