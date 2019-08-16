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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف 7 أشخاص ويحجز آلاف "القرقوبي"
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس، من إجهاض ثلاث عمليات لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وإيقاف سبعة أشخاص وحجز 7.079 قرصا من مخدر الاكستازي والأقراص الطبية المخدرة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية الثلاث في عدة مناطق بمدينة فاس، حيث جرى ضبط شخصين متلبسين بحيازة 3999 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات تجارة المخدرات، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه الثالث، وهو سائق سيارة أجرة، والذي يشتبه في صلته المحتملة بهذه القضية.
وأسفرت العملية الثانية، يضيف البلاغ، عن إيقاف قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، كانت على متن حافلة للنقل الطرقي وبحوزتها 2.080 قرصا مهلوسا، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي ومشارك ثالث وبحوزتهما عبوة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية الأمنية الثالثة مكنت من إيقاف مشتبه فيه آخر على متن حافلة للنقل الطرقي كانت قادمة من طنجة وبحوزته 1.000 قرص مهلوس من أنواع مختلفة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصرة تحت المراقبة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.