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الرئيسية | حوادث | رصاصة شرطة الدراجين توقف جانحا في القنيطرة

رصاصة شرطة الدراجين توقف جانحا في القنيطرة

رصاصة شرطة الدراجين توقف جانحا في القنيطرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 غشت 2019 - 17:25

اضطرت دورية لشرطة الدراجين تابعة لولاية أمن القنيطرة، منتصف نهار اليوم، لاستعمال سلاحها الوظيفي، لإيقاف جانح من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير قوية وعرّض حياة موظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير بالشارع العام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية شرطة الدراجين كانت تباشر مهامها بحي الأمل بمدينة القنيطرة عندما أثار انتباهها المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، وهو في حالة تخدير متقدمة وفي ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بعدما رشقها بالحجارة، متسببا في إصابة أحدهما بجروح؛ وهو ما اضطره لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، ورصاصة ثانية أصابت المشتبه فيه في أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ ذاته أن المشتبه فيه المصاب نُقل إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية. كما جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سليم الجمعة 16 غشت 2019 - 18:06
من فضلكم إلمرجو التسديد جيدا وعدم القتل حتى لا تتعرضوا المساءلة القانونية ولكن التسديد جيدا على كبسولة الركبة وإصابتها لأنه يصعب علاجها وإصلاحها حتى يبقى عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر
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7
2 - واك واك الجمعة 16 غشت 2019 - 18:22
واك واك اعباد الله، البوليس لمسلح و ممنعش من مثل هاد الجراثيم، فمابالك بالمواطن الاعزل. بركا من التساهل معاهم ولا عطيونا الحق في حمل السلاح للدفاع عن انفسنا. وليت غير نخرج من الدار ، تنقول وقيلا اليوم نوبتي في الكريساج، لانه يوميا هناك حالات متعددة في الكريساج في كل مدينة في المغرب
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8
3 - Abdou الجمعة 16 غشت 2019 - 18:24
تحية كبيرة لرجال الأمن على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل أن ينعم المواطن بالأمن و الطمأنينة .
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7
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