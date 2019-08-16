رصاصة شرطة الدراجين توقف جانحا في القنيطرة

هسبريس من الرباط

اضطرت دورية لشرطة الدراجين تابعة لولاية أمن القنيطرة، منتصف نهار اليوم، لاستعمال سلاحها الوظيفي، لإيقاف جانح من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير قوية وعرّض حياة موظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير بالشارع العام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية شرطة الدراجين كانت تباشر مهامها بحي الأمل بمدينة القنيطرة عندما أثار انتباهها المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، وهو في حالة تخدير متقدمة وفي ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بعدما رشقها بالحجارة، متسببا في إصابة أحدهما بجروح؛ وهو ما اضطره لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، ورصاصة ثانية أصابت المشتبه فيه في أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ ذاته أن المشتبه فيه المصاب نُقل إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية. كما جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.