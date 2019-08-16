24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تُحَضر "زلزال تغييرات" بأسماء جديدة
- لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
- أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد
- عجلة الدوري الإسباني تنطلق .. "البارصا" يخطط للحفاظ على اللقب
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
"المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)
"جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
- "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" - (146)
- لقجع: خليلوزيتش أفضل خيار .. "الكان والمونديال" أهداف رئيسية - (83)
- مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية - (71)
- دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء - (63)
- اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة غريق في ضواحي بحر بوقنادل
بعد خمسة أيام على غرقه ببحر حي المحيط في الرباط، وإطلاق أسرته نداء للإسراع بإيجاد الجثة؛ عثرت السلطات الأمنية، مساء أمس الخميس، على الشاب الغريق ضواحي بحر سيدي بوقنادل بين مدينتي سلا والقنيطرة.
ووفق إفادة أوطلحة أيت بنسعيد، والد الغريق، فإن عناصر الدرك الملكي رمقت، منذ أمس الخميس على الساعة الخامسة مساء، جثة ابنه وهي تطفو على سطح البحر على بُعد أمتار، ليتم النداء على الوقاية المدنية حينما بلغت الجثة المحيط بعدما قذفتها الأمواج إلى الرمال.
وتابع أوطلحة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه يباشر اليوم الجمعة الإجراءات القانونية لنقل الجثة إلى مسقط رأسه بومية بإقليم ميدلت، ليوارى الثرى بها اليوم أو غدا السبت حسب وقت وصولهم البلدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشاب الغريق المسمى قيد حياته سليمان، والبالغ من العمر 19 سنة، زار الرباط السبت المنصرم رفقة اثنين من أقاربه، من أجل نقل الخرفان يومين قبل عيد الأضحى، ليلقى نحبه غرقا بعدما اتجه إلى البحر من أجل التقاط صور تذكارية.