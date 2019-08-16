العثور على جثة غريق في ضواحي بحر بوقنادل

ياسين أوشن

بعد خمسة أيام على غرقه ببحر حي المحيط في الرباط، وإطلاق أسرته نداء للإسراع بإيجاد الجثة؛ عثرت السلطات الأمنية، مساء أمس الخميس، على الشاب الغريق ضواحي بحر سيدي بوقنادل بين مدينتي سلا والقنيطرة.

ووفق إفادة أوطلحة أيت بنسعيد، والد الغريق، فإن عناصر الدرك الملكي رمقت، منذ أمس الخميس على الساعة الخامسة مساء، جثة ابنه وهي تطفو على سطح البحر على بُعد أمتار، ليتم النداء على الوقاية المدنية حينما بلغت الجثة المحيط بعدما قذفتها الأمواج إلى الرمال.

وتابع أوطلحة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه يباشر اليوم الجمعة الإجراءات القانونية لنقل الجثة إلى مسقط رأسه بومية بإقليم ميدلت، ليوارى الثرى بها اليوم أو غدا السبت حسب وقت وصولهم البلدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب الغريق المسمى قيد حياته سليمان، والبالغ من العمر 19 سنة، زار الرباط السبت المنصرم رفقة اثنين من أقاربه، من أجل نقل الخرفان يومين قبل عيد الأضحى، ليلقى نحبه غرقا بعدما اتجه إلى البحر من أجل التقاط صور تذكارية.