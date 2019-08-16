مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادثة سير مفجعة

حميد رزقي

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 12 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة وقع، عصر اليوم الجمعة، بالطريق الجهوية رقم 3203 الرابطة بين دار ولد زيدوح وتارماست بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر هسبريس أّنّ سيارة من نوع "بيكوب" كانت تحمل عددا من النساء والرجال والأطفال العائدين من عرس بأحد دواوير جماعة حد بوموسى، انقلبت بمنعرج بالقرب من قنطرة تارماست، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى مصرع سيدة ستينية، وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وإثر إخطارها بالحادثة انتقلت مصالح الدرك الملكي بمركز حد بوموسى وعناصر الوقاية المدنيّة بدار ولد زيدوح والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث تمّ نقل المصابين إلى مستوصف دار ولد زيدوح ومستشفى القرب بسوق السبت، فيما نُقلت الحالات التي وصفت بالحرجة الى المستشفى الجهوي ببني ملال.

وبعد نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد المسؤوليّات وترتيب الجزاءات.