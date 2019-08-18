محامون بتطوان يرمون وكالة أسفار بتهمة النّصب

جمال سماحي من تطوان

أوقفت مصالح الأمن بتطوان صاحبة وكالة أسفار يقع مقرّها وسط المدينة، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّها جمعيّة المحامين الشّباب بتطوان، تتّهمها من خلالها بالنّصب عليها في مبلغ يقدّر بثلاثة وثلاثين مليون سنتيم، تسلّمته مقابل تنظيم رحلة لفائدة عدد من المحامين المنخرطين بالهيئة.

مصادر من الهيئة ذاتها أوضحت لهسبريس أنّ الأخيرة تعاقدت مع وكالة الأسفار المعنيّة من أجل تنظيم رحلة نحو مدينة "فينيسيا" الإيطاليّة، وأثينا وبعض جزر اليونان، شارك فيها ثلاثة وعشرين محاميا، بعضهم كانوا مرفقين بأفراد أسرهم، مضيفة أنّ المجموعة تفاجأت عند وصولها إلى مطار الدّار البيضاء بعدم وجود أيّ رحلة نحو الوجهة المطلوبة، وأنّ التّذاكر الّتي سلّمت إليهم غير حقيقيّة.

هذا وفتحت مصالح الضّابطة القضائيّة بولاية أمن تطوان تحقيقا مع صاحبة وكالة الأسفار، الّتي وضعت رهن إجراءات الحراسة النّظريّة تنفيذا لتعليمات النّيابة العامّة المختصّة، في انتظار عرضها على النّيابة العامّة.