طلقة من بندقية صيد تنهي حياة شخص بإقليم خنيفرة

هسبريس من خنيفرة

تسببت طلقة نارية من بندقية صيد، اليوم السبت، في كهف النسور بإقليم خنيفرة، في مقتل شخص وإصابة آخر إصابة بليغة، إثر خلاف بين رجل وعائلة زوجته.

ووفق مصدر من مكان الحادث، فإن القتيل لم يكن سوى عم الزوجة، والمصاب والدها، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف المصدر نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "الزوجة قصدت منزل والدها عقب خلافات مع زوجها، فلما التحق بها محاولا مصالحتها، وقع شنآن بينه وبين أسرتها، فأخذ بندقية صيد وأطلق الرصاص على والد زوجته وأبيها".

ومن المرجح، وفق المصدر عينه، أن يكون المتهم قدم نفسه إلى الدرك الملكي، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق عم زوجته.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى كهف النسور لمعاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، الذي كسر صمت جماعة كهف النسور الأطلسية.