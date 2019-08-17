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الرئيسية | حوادث | طلقة من بندقية صيد تنهي حياة شخص بإقليم خنيفرة

طلقة من بندقية صيد تنهي حياة شخص بإقليم خنيفرة

طلقة من بندقية صيد تنهي حياة شخص بإقليم خنيفرة
هسبريس من خنيفرة
السبت 17 غشت 2019 - 21:51

تسببت طلقة نارية من بندقية صيد، اليوم السبت، في كهف النسور بإقليم خنيفرة، في مقتل شخص وإصابة آخر إصابة بليغة، إثر خلاف بين رجل وعائلة زوجته.

ووفق مصدر من مكان الحادث، فإن القتيل لم يكن سوى عم الزوجة، والمصاب والدها، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف المصدر نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "الزوجة قصدت منزل والدها عقب خلافات مع زوجها، فلما التحق بها محاولا مصالحتها، وقع شنآن بينه وبين أسرتها، فأخذ بندقية صيد وأطلق الرصاص على والد زوجته وأبيها".

ومن المرجح، وفق المصدر عينه، أن يكون المتهم قدم نفسه إلى الدرك الملكي، بعد ارتكابه جريمة قتل في حق عم زوجته.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى كهف النسور لمعاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، الذي كسر صمت جماعة كهف النسور الأطلسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الوجدي السبت 17 غشت 2019 - 22:19
إنها المدوّنة يا سادة ، أنا ضد هذه الجريمة وضد العنف لكن كثير من الرجال يعانون في صمت لأنه إذا ثار سوف تطلب الزوجة الطلاق ومعها النفقة والزوج المسكن غارق في الديون مع البنك والقاضي لا يعترف بالديون بل يُصدر أمر بمبلغ ليس بالزهيد فيكون مصير الزوج السجن وفقدان العمل إمّا عن طريق البك أو عن طريق الامتناع عن أداء النفقة ، أكرر : أنا أدين هته الجريمة .
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2 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 غشت 2019 - 22:24
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين والمسلمات امين يارب العالمين . ها لاش قلت لكم اودي خاص الدولة ديالنا تسهل امور الطلاق لتفادي الجائم البشيعة . خاص الطلاق ما يتعدى اسبوع وبسهولة للجميع وبمراقبة الدولة عن قرب . هذا هو الحل الممتاز الزواج حلال والطلاق ايضا حلال . ولماذا المعارك بين الأسر. ماكاين ما احسن من الطلاق حل زوين سيما الى مكاينش الاطفال بينهم
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