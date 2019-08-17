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الرئيسية | حوادث | الدرك يفك لغز إشعال حرائق غابوية بدائرة تاهلة

الدرك يفك لغز إشعال حرائق غابوية بدائرة تاهلة

الدرك يفك لغز إشعال حرائق غابوية بدائرة تاهلة
هسبريس من الرباط
السبت 17 غشت 2019 - 22:35

تمكنت مصالح الدرك الملكي لتاهلة، التابعة لسرية وادي أمليل بإقليم تازة، اليوم السبت، من توقيف شخص للاشتباه بتورطه في إضرام الحريقين، اللذين شبا أمس الجمعة بغابة منطقة تومزيت عين كدابة المحاذية لسد باب لوطا بدائرة تاهلة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، بعد أن راودتها شكوك حول أسباب نشوب حرائق غابوية في وقت متقارب، وضرب مراقبة مشددة على غابات المنطقة، قادتها إلى إيقاف الشخص المذكور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعني بالأمر يشتبه بإقدامه على إضرام النار عمدا في الغابة المجاورة لبيت أسرته انتقاما من مصالح المياه والغابات بسبب خلاف معها حول الملك الغابوي.

وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية لأجل البحث، في انتظار إحالته غدا الأحد على النيابة العامة المختصة.

وكان الحريقان المذكوران قد دمرا ما يزيد عن 4 هكتارات من الغطاء الغابوي في منطقة غابوية صعبة. وقد تمت محاصرة الحريقين وإخمادهما ساعات قليلة بعد اندلاعهما، بفضل دعم من طائرتي إطفاء، نفذتا أزيد من 60 طلعة جوية بعد التزود بحمولتهما من المياه من حقينة سد باب لوطا المجاور.

هذا، وشهدت المنطقة المذكورة في الآونة الأخيرة اندلاع سلسلة من الحرائق الغابوية دمرت عشرات الهكتارات من الغطاء الغابوي، لاسيما أشجار الأرز و"التايدا" والبلوط. وهمت الحرائق، على الخصوص، غابتي بويبلان ومغراوة.

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