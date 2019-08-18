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الرئيسية | حوادث | إنقاذ مهاجرين سوريين عالقين بالجزر الجعفرية

إنقاذ مهاجرين سوريين عالقين بالجزر الجعفرية

إنقاذ مهاجرين سوريين عالقين بالجزر الجعفرية
متابعة من خالد ملوك
السبت 17 غشت 2019 - 23:40

نجحت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني في إغاثة ثلاثة مهاجرين سوريين كانوا عالقين بمياه الجزر الجعفرية الخاضعة للسيطرة الإسبانية، بعدما كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأندلسية على متن قارب مطاطي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن الموقوفين يتمتعون بصحة جيدة، وأن الكتيبة العسكرية للقيادة العامة للأمن بمليلية المحتلة أرسلت سفينة للإنقاذ، بناء على إشعار يفيد بمحاصرة أمواج البحر ثلاثة مرشحين للهجرة السرية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الناجين كانوا معرضين لخطر حقيقي بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم، صباح اليوم، على متن السفينة البحرية "سالبامار ألكور" نحو ميناء مليلية، لإخضاعهم للاستنطاق بغية معرفة أسباب ودوافع قيامهم بهذه الرحلة.

يشار إلى أن رحلات الهجرة غير القانونية نحو إسبانيا عرفت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بفضل المراقبة المشددة للسلطات الأمنية المغربية، لاسيما بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في دعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تقديم تمويلات مادية ولوجيستية.

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