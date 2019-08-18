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كُتّاب وآراء
شابان يفارقان الحياة غرقا في مسبح فندق بخنيفرة
فارق نزيلان بأحد الفنادق بخنيفرة الحياة غرقا، مساء أمس، في المسبح التابع للمؤسسة الفندقية ذاتها، ليتم إخبار الإدارة بالحدث الذي صدم الأطر الإدارية بالفندق، واهتز لسماعه الرأي العام بالمنطقة.
ووفق مصدر من عين المكان، فإن "إحدى العاملات بالفندق عاينت شابين يتخبطان في المسبح، لتخطر إدارة الفندق من أجل محاولة إنقاذهما؛ بيد أن الأقدار الإلهية شاءت أن يفارقا الحياة هناك".
وتابع المتحدث نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه "فور وقوع الحادث المأساوي، حلت السلطات الأمنية والوقاية المدنية، من أجل فتح تحقيق والوقوف عند ملابسات الحادث، الذي لا تزال أسبابه مجهولة ويدعو إلى الارتياب".
وأشار المصدر عينه إلى أن "إدارة الفندق أوضحت أنها لا تتحمل مسؤوليتها في غرق الشابين، خصوصا أنها وضعت بطاقة تتضمن التعليمات والشروط التي يجب احترامها من طرف زبناء الفندق".