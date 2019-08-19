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الرئيسية | حوادث | "الكحول الطبي" يوقع بشاب في يد جمارك فرخانة

"الكحول الطبي" يوقع بشاب في يد جمارك فرخانة

"الكحول الطبي" يوقع بشاب في يد جمارك فرخانة
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 غشت 2019 - 07:25

تمكنت عناصر جمارك باب فرخانة من ضبط سيارة محملة بكمية من الكحول الطبي والعنب المجفف، مع إيقاف سائقها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية الكحول الطبي المحجوزة بلغت 1400 لتر، فيما بلغت كمية العنب المجفف "الزبيب" حوالي 500 كيلوغرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة المعنية مرقّمة بالمغرب، وكان يسوقها شاب في العشرينات من العمر أحيل على الضابطة القضائية بالناظور، من أجل تعميق البحث معه حول القضية.

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