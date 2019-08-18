انتحال صفة أمنيين يورط شخصا بمدينة أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، اليوم، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

وحسب مصدر أمني، فقد سبق للشرطة القضائية أن أوقفت المشتبه فيه، الجمعة الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناءً على مذكرات بحث أصدرتها في حقه المصالح الأمنية بإنزكان وآيت ملول ومراكش، للاشتباه في ضلوعه في أفعال تتعلق بانتحال صفة مسؤولين أمنيين والنصب على المواطنين عن طريق ادعاء جمع أموال لفائدة مرضى في حالات حرجة.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية متحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيه، وكذا مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحويلات المالية التي يتلقاها من الضحايا، إلى جانب وثائق تعريفية مزورة، والتي يشتبه في استعمالها لتحصيل الحوالات البنكية، يورد المصدر ذاته.