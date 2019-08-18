العثور على جثة متحللة لشاب مجهول وسط فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية وهي في بداية التحلل، مساء اليوم، في مكان خال قرب واد فاس غير بعيد عن ملعب المرنيسي بمنطقة عين قادوس بفاس.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن انبعاث رائحة كريهة من المكان قادت أحد المتشردين إلى اكتشاف الجثة، قبل أن يقوم بإخبار مصالح الأمن، التي هرعت إلى حيث الجثة، رفقة عناصر من الشرطة العلمية والتقنية ومن الوقاية المدنية.

وأضافت مصادر الجريدة أن الجثة تظهر عليها آثار اعتداء بأداة حادة، مشيرة إلى أنه تم العثور بجانبها على سلاح أبيض لا يعرف ما إن كان يعود إلى الهالك أم تم استخدامه في عملية قتله.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات وقوع الجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.