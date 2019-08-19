24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬ (5.00)

  2. لقاء بوجدة يستحضر انتفاضة 16 غشت 1953 (5.00)

  3. "ضيوف غير مرحب بهم" .. الترحيل ينتظر السوريين في إسطنبول (5.00)

  4. مصرع شاب غرقا في نهر أم الربيع نواحي سطات (5.00)

  5. التعديل الحكومي المرتقب يتجه إلى إنهاء "الخارجية بثلاثة رؤوس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

محمّد محمّد الخطّابي*

المسّاري وروح التسامح

محمّد محمّد الخطّابي*
عبد الله بوكابوس

مدى الإصلاح..

عبد الله بوكابوس
د.خالد الشرقاوي السموني*

ثورة جديدة للملك والشعب

د.خالد الشرقاوي السموني*
محمد أديب السلاوي

المنجرة والذلقراطية

محمد أديب السلاوي
مصطفى الحسناوي

المجلس الوطني للصحافة

مصطفى الحسناوي
يونس فنيش

15 نقطة للإصلاح

يونس فنيش
يوسف كراوي الفيلالي*

طريق الانبعاث

يوسف كراوي الفيلالي*
Imprimer
الرئيسية | حوادث | "فيديو" يقود إلى إيقاف عصابة للسرقة باشتوكة

"فيديو" يقود إلى إيقاف عصابة للسرقة باشتوكة

"فيديو" يقود إلى إيقاف عصابة للسرقة باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 19 غشت 2019 - 10:40

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى بجدية وسرعة مع شريط فيديو عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ثلاثة شبان على متن دراجة نارية، بعد أن نفّذوا عملية سرقة هاتف نقال من شاب عن طريق الخطف، بدوار تودوش التابع لجماعة واد الصفا بضواحي اشتوكة آيت باها.

واهتدت مصالح الدرك إلى هوية المشتبه بهم، أحدهم عمره 22 سنة، والآخران 17 سنة. وقد تم توقيفهم، بتنسيق مع مصالح الدرك بتغازوت شمال أكادير، حين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي متجهة إلى مدينة الصويرة.

وأظهر شريط الفيديو الشبان الثلاثة وهم على متن دراجة نارية، وسيارة خفيفة تتعقبهم، فيما كان راكب بالجانب الأيمن للسيارة يصوّرهم بهاتفه النقال.

وقد عرض الشريط عملية مطاردة المشتبه بهم من قبل السيارة، التي كان ركابها يطالبونهم بإرجاع الهاتف المسروق إلى مالكه. وقد اعتمدت مصالح الأمن على هذا الشريط من أجل الوصول إلى أفراد العصابة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين الثلاثة حاولوا الفرار من قبضة عناصر الدرك بالتوجه إلى مدينة الصويرة، مباشرة بعد انتشار الشريط، قبل أن تكشف التحريات المعمقة، التي تمّت تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك باشتوكة وقائد مركز بيوكرى، عن مكان تواجدهم، وتم رصد محاولة فرارهم إلى الصويرة، التي تم إحباطها.

وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول ظروف وملابسات هذه القضية، وبعد ذلك عرضهم على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، فور إتمام مسطرة البحث التمهيدي معهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.