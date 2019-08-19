مجهولون يحرقون 6 حاويات أزبال تحت أرضية

رشيد الكويرتي من فاس

أضرم مجهولون، مساء الأحد، النار في ست حاويات تحت أرضية لتجميع النفايات المنزلية مثبتة بحي واد فاس بمدينة فاس، مما أدى إلى التهامها بالكامل، دون أن تعرف أسباب هذا الاعتداء.

ورغم تدخل عناصر الوقاية المدنية لإطفاء الحريق، فقد كانت ألسنة النيران قد انتشرت بسرعة في الحاويات ودمرتها في ظرف وجيز.

ووفق ما أكده لهسبريس خالد الحنيني، أحد مسؤولي مجموعة أوزون للخدمات والبيئة، المسؤولة عن التدبير المفوض لقطاع النفايات الصلبة بمدينة فاس، فإن نشوب النيران بست حاويات بشكل متزامن وسريع يرجح فرضية التدبير المتعمد لهذا الحادث.

وأضاف أن مثل هذه الحاويات، التي تم تثبيتها مؤخرا بمدينة فاس، مكلفة ماديا وتقنيا، مشيرا إلى أنه تم اعتمادها من طرف "أوزون" من أجل تجويد خدماتها، عبر جمع النفايات المنزلية بشكل يحترم البعدين البيئي والجمالي.

هذا، وفتحت مصالح الأمن بفاس تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.