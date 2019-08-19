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الرئيسية | حوادث | تجارة الممنوعات توقف شخصا بالفقيه بن صالح

تجارة الممنوعات توقف شخصا بالفقيه بن صالح

تجارة الممنوعات توقف شخصا بالفقيه بن صالح
هسبريس من الفقيه بن صالح
الاثنين 19 غشت 2019 - 09:35

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، مساء أمس الأحد، شخصا له سوابق عدلية، ويشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والكحول ومسكر ماء الحياة.

وكشفت مصادر حقوقية أنه تم إيقاف المشتبه به، الذي غادر أسوار السجن منذ حوالي أربعة أشهر فقط، من طرف قائد المركز الترابي، القادم من ضواحي أزيلال خلال الحركة الانتقالية الأخير ة لرجال السلطة التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قائد مركز الدرك بحد بوموسى قام رفقة عناصره بوضع كمين محكم، تُوج بشل حركة المعني بالأمر، واقتياده إلى مخفر الدرك وبحوزته كمية من المخدرات.

وحسب المصادر ذاتها، فقد احتفظت مصالح الدرك بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة جميع ملابسات القضية في انتظار عرضه على العدالة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الاثنين 19 غشت 2019 - 09:54
...و من سيدخل السجن و سيتمتع بحقوق لم يحلم بها خارج السجن يعني السيفيل و سيجد.جمعيات تدافعه عنه و عن جميع المجرمين .المجرم في المغرب اصبحت له قيمة اكثر من المواطن الصالح.الفاسد.يحمي المجرم و يخاف منه.مسؤولي الدولة يخافون و لا يستحيون.يهتمون بالمجرمين و يقمعون الصالحين.
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2 - مغربي الاثنين 19 غشت 2019 - 09:57
شكرا للجريدة شكرا لقائد المركز الثرابي ولجميع لرجال الدرك بالمركز على العمل . أما هدا المجرم الدي لم يمر على خروجه من السجن ألا بضعة أيام وعاد لإجرامه على مادا يدل هدا السجن أحب إليه من الحرية وجد في السجن ما لا يجده في غيره أكل وشرب وترفيه ورياضة وتخفيف وعفو اللهم احفظ هدا الوطن واحفظ كل من يسهر على خدمته
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