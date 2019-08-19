تجارة الممنوعات توقف شخصا بالفقيه بن صالح

هسبريس من الفقيه بن صالح

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، مساء أمس الأحد، شخصا له سوابق عدلية، ويشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والكحول ومسكر ماء الحياة.

وكشفت مصادر حقوقية أنه تم إيقاف المشتبه به، الذي غادر أسوار السجن منذ حوالي أربعة أشهر فقط، من طرف قائد المركز الترابي، القادم من ضواحي أزيلال خلال الحركة الانتقالية الأخير ة لرجال السلطة التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قائد مركز الدرك بحد بوموسى قام رفقة عناصره بوضع كمين محكم، تُوج بشل حركة المعني بالأمر، واقتياده إلى مخفر الدرك وبحوزته كمية من المخدرات.

وحسب المصادر ذاتها، فقد احتفظت مصالح الدرك بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة جميع ملابسات القضية في انتظار عرضه على العدالة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.