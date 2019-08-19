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كُتّاب وآراء
تفكيك مصنع لـ"الماحيا" وسط محطة للمياه العادمة
أحالت مصالح الشرطة القضائية بطانطان شخصين من ذوي السوابق القضائية على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة، وذلك لضلوعهما في إعداد معمل سري لصنع مسكر ماء الحياة، وحيازة وترويج المخدرات.
وكانت المصالح الأمنية داهمت محطة لضخ المياه العادمة بمدينة طانطان، اتخذها حارسها وشريك له كمصنع لتقطير "الماحيا". وعمد المشتبه فيهما إلى تحريض كلب حراسة ضد العناصر الأمنية، قبل أن تتمكّن من شل حركته، وتوقيف المعنيين.
وحجزت المصالح ذاتها كمية من مسكر ماء الحياة تُقدّر بأزيد من 400 لتر، معدّة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات التقطير. كما مكّنت إجراءات التفتيش التي أُنجزت داخل مقري سكنى الموقوفيْن من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، ودراجة نارية وصفائح سيارات مزورة.
وفي سياق الجهود المبذولة للتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة، لاسيما الاتجار بالممنوعات، داهمت عناصر الشرطة القضائية منزلا بالحي الجديد، شمال المدينة، حيث حجزت ما يناهز 23 كيلوغراما من مخدر الشيرا وعدد من أقراص الهلوسة؛ فيما صدرت مذكرة بحث من أجل توقيف الضالع في الأمر، بعد تحديد هويته.