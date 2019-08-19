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الرئيسية | حوادث | سرقة فيلا توقع 8 أفراد في قبضة درك تسلطانت

سرقة فيلا توقع 8 أفراد في قبضة درك تسلطانت

سرقة فيلا توقع 8 أفراد في قبضة درك تسلطانت
إبراهيم مغراوي
الاثنين 19 غشت 2019 - 15:25

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، الأحد، في سياق البحث الذي فتحته بخصوص عصابة ضبطت متلبسة بسرقة محتويات فيلا راقية بواسطة شاحنة، أربعة أفراد آخرين، متورطين في هذه السرقة الموصوفة.

وكانت دورية من مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي نفسه تمكنت، يوم السبت خلال حملة تمشيطية، من إيقاف أربعة أفراد من هذه العصابة، من ضمنهم سيدة، بعدما حاولوا الفرار لحظة اقتراب سيارة الدرك من الفيلا مسرح الجريمة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية تأتي في إطار حملات دأبت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت على تنظيمها؛ وهو ما أسفر عن إيقاف 40 شخصا مشتبها في ارتكابهم لجنح متعددة.

وأضافت المصادر أن التحقيق، الذي فتح بمركز الدرك مع الموقوفين، أدى إلى اعترافهم باقتراف عملية السرقة، بمساعدة من حارس الفيلا، البالغ من العمر 28، رفقة شريكة له من ذوات السوابق العدلية في السرقة الموصوفة؛ ما مكنهم من نقل الحمولة الأولى من الأثاث، يوم ثاني أيام عيد الأضحى.

وحاول أفراد العصابة، الذين جرى إيقافهم يوم السبت، سرقة ما بقي من الأثاث الفاخر؛ لكن محاولتهم باءت بالفشل، بعدما مرت دورية الدرك الملكي، بمنطقة وجود الفيلا.

وخلال التحقيق، نفى سائق الشاحنة أية علاقة له بالسرقة المذكورة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من سيدة، تريد الرحيل من الفيلا، وفي حاجة إلى شاحنة لنقل أثاثها إلى منزل عائلتها بدوار تابع لجماعة أولاد حسون بإقليم مراكش.

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