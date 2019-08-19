أربعيني ينهي حياته بالانتحار شنقا ضواحي أزيلال

حميد رزقي

وضع أربعيني حدًّا لحياته شنقا، زوال الاثنين بمركز أفورار، التابع لإقليم أزيلال، في ظروف مجهولة فتحت بشأنها مصالح الدرك الملكي بأفورار تحقيقا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب من مواليد 1977، أستاذ للتعليم الابتدائي بسوق السبت أولاد النمة، عثر عليه جثة معلقة بحمام منزل أسرته، من لدن أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية والدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات انتحار الضحية.

وقامت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى الجهوي بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.