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الرئيسية | حوادث | هتك عرض طفل يضع مشعوذا عند درك تسلطانت

هتك عرض طفل يضع مشعوذا عند درك تسلطانت

هتك عرض طفل يضع مشعوذا عند درك تسلطانت
إبراهيم مغراوي
الاثنين 19 غشت 2019 - 21:21

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، اليوم الاثنين، من إيقاف مشعوذ في عقده السادس، من أجل هتك عرض طفل.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني جاء بعد إخبارية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي تشير إلى أن شخصا تحاصره مجموعة من سكان دوار النزالة، بعدما ضبطوه متلبسا بهتك عرض الطفل المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الذين التحقوا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عاينوا المشعوذ الستيني وهو بجانب الطفل.

وأوردت المصادر نفسها أن مصالح الدرك استمعت، في إطار التحقيق التمهيدي، إلى شهود عيان من سكان الدوار ممن اكتشفوا الواقعة وأيضا إلى أفراد عائلة الطفل الذي يبلغ من العمر تسع سنوات.

وتم الاحتفاظ بالستيني رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل تعميق البحث حول المنسوب إليه، في انتظار تقديمه إلى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اسماعيل الاثنين 19 غشت 2019 - 21:43
يا حسرتا على بلادي من الاجرام بسيوف الى الاغتصاب هل هي فعلا ازمة عدالة ام عدم تربية ،نريد حكم قاسي على مغتصبي الاطفال (الاعدام او المؤبد )
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39
2 - Hassan Sima الاثنين 19 غشت 2019 - 22:18
أتمنا أن يسجن مدة طويلة الغلط الأول ديال الوالدين لأنهـم لا يهـتمون بأطفالهـم گما لا يؤگدون لهـم بعدم دخول إلى منزل أحدهـم مهـما حصل إلا بوجودهـم معه أما هـاد الستيني لا ملة له
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4
3 - مغربية الاثنين 19 غشت 2019 - 22:44
ليتنا نعود لتربية إسلامنا.وأهدافها الجار اب الكل وام الجميع .كبار الحي يتعاونون في تربية النشء .ماكنا نفرق بين البلدين الشرعي ولا الجاري هذا ابي وذاك ابي فلان. احتضنوا أولادكم ولا تتركوهم خارج البيت. هل يعقل أن الطفل كل وقته في الشارع دون مراقبة. بعد العشاء أو بعد منتصف الليل نجد أطفالا صغار يلعبون ماهذا. إلا تعرفون ان الرسول أوصى بعدم خروج الصفار بعد أذان المغرب.لا حول ولا قوة الا بالله
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0
4 - نصف مغربي الاثنين 19 غشت 2019 - 22:50
لاحول ولا قوة الا بالله
في ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة للمسلمين
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