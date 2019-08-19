هتك عرض طفل يضع مشعوذا عند درك تسلطانت

إبراهيم مغراوي

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، اليوم الاثنين، من إيقاف مشعوذ في عقده السادس، من أجل هتك عرض طفل.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني جاء بعد إخبارية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي تشير إلى أن شخصا تحاصره مجموعة من سكان دوار النزالة، بعدما ضبطوه متلبسا بهتك عرض الطفل المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الذين التحقوا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عاينوا المشعوذ الستيني وهو بجانب الطفل.

وأوردت المصادر نفسها أن مصالح الدرك استمعت، في إطار التحقيق التمهيدي، إلى شهود عيان من سكان الدوار ممن اكتشفوا الواقعة وأيضا إلى أفراد عائلة الطفل الذي يبلغ من العمر تسع سنوات.

وتم الاحتفاظ بالستيني رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل تعميق البحث حول المنسوب إليه، في انتظار تقديمه إلى العدالة.