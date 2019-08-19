24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يعود إلى الوطن
- القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد
- البيت الأبيض يرفض مخاوف بُطء النمو الاقتصادي
- ترامب يعلن "خطة السلام" بعد انتخابات إسرائيل
- 3 قتلى وجرحى في أعمال شغب كروي بهندوراس
"الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)
تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)
النيابة العامة تستمع لأربعة أطباء بتهم تعريض حياة مواطنين للخطر (5.00)
- تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب - (112)
- "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية - (107)
- تلميذة بتنغير تحظى بتقدير دولي أمام تجاهل مغربي - (59)
- التعديل الحكومي المرتقب يتجه إلى إنهاء "الخارجية بثلاثة رؤوس" - (51)
- "جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجارة المخدرات ترسل ثلاثينيا إلى سجن بوصنصار
أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين، شخصا بسنة ونصف السنة حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها سبعة آلاف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، سيقضيها في سجن بوصنصار.
وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت قد تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى ساحة المشور، من اعتقال شخص ثلاثيني وفي حوزته ثماني صفائح من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي متحصل من هذه الأنشطة.
كما جرى إصدار مذكرة بحث وطنية في حق شخص ثان يتحدر من مدينة آيت ملول، كان قد أقر الموقوف خلال مسطرة البحث التمهيدي باعتباره مزوده الرئيسي بهذه المواد الممنوعة.