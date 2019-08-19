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الرئيسية | حوادث | تجارة المخدرات ترسل ثلاثينيا إلى سجن بوصنصار‬

تجارة المخدرات ترسل ثلاثينيا إلى سجن بوصنصار‬

تجارة المخدرات ترسل ثلاثينيا إلى سجن بوصنصار‬
مصطفى البكار
الاثنين 19 غشت 2019 - 22:10

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين، شخصا بسنة ونصف السنة حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها سبعة آلاف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، سيقضيها في سجن بوصنصار‬.

وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت قد تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى ساحة المشور، من اعتقال شخص ثلاثيني وفي حوزته ثماني صفائح من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي متحصل من هذه الأنشطة.

كما جرى إصدار مذكرة بحث وطنية في حق شخص ثان يتحدر من مدينة آيت ملول، كان قد أقر الموقوف خلال مسطرة البحث التمهيدي باعتباره مزوده الرئيسي بهذه المواد الممنوعة.

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