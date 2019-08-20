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كُتّاب وآراء
30 قتيلا و1615 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن
لقي 30 شخصا مصرعهم، وأصيب 1615 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1115 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 28 ألف 918 مخالفة، وأنجزت خمسة آلاف و603 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و315 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و685 ألف و550 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2611 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 2889 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 103 مركبة.