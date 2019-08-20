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كُتّاب وآراء
"ماء الحياة" يوقع بشاب في قبضة الدرك بخريبكة
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة من توقيف شاب في العشرينات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في الاتجار بمسكر ماء الحياة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية توقيف المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية، تمت على مستوى دوار الشعبة بالجماعة القروية أولاد عبدون، بعدما أفلحت العناصر الدركية في تحديد المكان الذي يقوم فيه بترويج "الماحيا".
وأضافت المصادر ذاتها أن كمينا محكما تكلل بمحاصرة المستهدف وتوقيفه، فيما أسفرت العملية ذاتها عن حجز ما مجموعه 100 لتر من مسكر ماء الحياة، كانت مخبأة تحت أكوام من الأحجار بالمكان ذاته.
وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كل الجوانب المرتبطة بالقضية.