"بيتبول" يصيب أمنيا في ساحة الاستقلال‬ بوزان

هسبريس من وزان

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بمدينة وزان شخصا هاجمها مستعينا بكلب من نوع "بيتبول"، وسط ساحة الاستقلال بالمدينة ذاتها.

ووفق مصدر أمني فإن الموقوف، وهو من مواليد سنة 1972، وله سوابق عدلية، كان يثير الرعب وسط مرتادي الفضاء العمومي، قبل أن تنتقل عناصر الشرطة إلى المكان لاعتقاله.

وتبعا للمصدر الأمني، الذي تحدث لهسبريس، فإن المعني بالأمر أبدى مقاومة شرسة أثناء محاولة توقيفه، وعرض أحد عناصر الضابطة القضائية للاعتداء من خلال تحريض كلب من فصيلة "بيتبول"، إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من محاصرته وتوقيفه بعد مقاومة شديدة.

وجرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء، في وقت تلقى رجل الأمن الإسعافات الضرورية بالمركز الاستشفائى الإقليمي لوزان.