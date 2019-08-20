قتيلة وجرحى ضمنهم 8 كوريين في حادثة سير

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت سيدة مصرعها في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، قرب قنطرة دوار تامسنا على واد بوروح بمدخل مدينة مكناس، فيما أصيب 12 شخصا بجروح وصفت بالخفيفة، بينهم 8 سياح أجانب يحملون الجنسية الكورية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة نجمت عن اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة سياحية صغيرة كانت تقل السياح. ونجم عن هذا الاصطدام اصطدام آخر، كان قويا، بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة كبيرة، وهو ما أسفر عن انقلاب المركبات الأربع، ووفاة سيدة كانت تركب سيارة الأجرة الكبيرة.

وأحيلت جثة السيدة على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فيما نقل المصابون إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وأنجزت المصالح الأمنية للدائرة 14 وجه عروس بمكناس محضرا حول هذه الحادثة.