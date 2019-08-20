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كُتّاب وآراء
قتيلة وجرحى ضمنهم 8 كوريين في حادثة سير
لقيت سيدة مصرعها في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، قرب قنطرة دوار تامسنا على واد بوروح بمدخل مدينة مكناس، فيما أصيب 12 شخصا بجروح وصفت بالخفيفة، بينهم 8 سياح أجانب يحملون الجنسية الكورية.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة نجمت عن اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة سياحية صغيرة كانت تقل السياح. ونجم عن هذا الاصطدام اصطدام آخر، كان قويا، بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة كبيرة، وهو ما أسفر عن انقلاب المركبات الأربع، ووفاة سيدة كانت تركب سيارة الأجرة الكبيرة.
وأحيلت جثة السيدة على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فيما نقل المصابون إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.
وأنجزت المصالح الأمنية للدائرة 14 وجه عروس بمكناس محضرا حول هذه الحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ومسؤولية اصلاح المكان تتقاذفه جماعة مكناس مع مندوبية وزارة التجهيز حيث ان الجماعة التي الحق اليها هذا الطريق بعد ان تم المبالغة في توسعة المجال الحضري للمدينة في الانتخابات الاخيرة تعتبره جزء من الطريق الوطنية والتجهيز والنقل تعتبره طريق حضري لكونه اصبح تابعا للمدينة ولمصالح الامن الوطني ولم يعد تابعا لمصالح للدرك الملكي رغم ان المكان يبعد عن مدخل مدينة مكناس باكثر من 17 كيلومتر
لو تم تطبيق قانونا اوروبيا في مجال السباقة لكانت النتيجة كالتالي:خزينة الدولة من عائدات المخالفات ستملأ،سحب رخص السياقة ستكون بعشرات الالوف،فقدان النقاط للسائقين سيلزمهم اجتياز امتحان السياقة من جديد بالمقابل .وكل هذه الاجراءات القانونية سيكون له اثر ايجابي على تقليص عدد حوادث السير وبالتالي وضع حد للسيبة في السياقة المغربية.