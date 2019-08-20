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الرئيسية | حوادث | قتيلة وجرحى ضمنهم 8 كوريين في حادثة سير

قتيلة وجرحى ضمنهم 8 كوريين في حادثة سير

قتيلة وجرحى ضمنهم 8 كوريين في حادثة سير
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 19:06

لقيت سيدة مصرعها في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، قرب قنطرة دوار تامسنا على واد بوروح بمدخل مدينة مكناس، فيما أصيب 12 شخصا بجروح وصفت بالخفيفة، بينهم 8 سياح أجانب يحملون الجنسية الكورية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة نجمت عن اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة سياحية صغيرة كانت تقل السياح. ونجم عن هذا الاصطدام اصطدام آخر، كان قويا، بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة كبيرة، وهو ما أسفر عن انقلاب المركبات الأربع، ووفاة سيدة كانت تركب سيارة الأجرة الكبيرة.

وأحيلت جثة السيدة على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فيما نقل المصابون إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وأنجزت المصالح الأمنية للدائرة 14 وجه عروس بمكناس محضرا حول هذه الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السمايلي الثلاثاء 20 غشت 2019 - 19:36
رحم الله القتيلة وشفى المصابين للاسف هذه نتيجة رداءة الطرق فبالامس والحمد لله كنت في طريق الوليدية التي توصل الى الجديدة نجيت ياعجوبة من انقلاب السيارة نضرا لرداة الطريق وعدم وضع اشارات التشوير الطرقي التي شبه منعدمة وايضا خطوط الطريق..نطالب المسؤولين بالتدخل والمساهمة في المسؤلية السائقين في سلامة الركاب ومستعملي الطريق بصفة عامة. علاش كنخلصو الضريبة و حياتنا معرضة للخطر ؟
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2 - استاذ مكناسي الثلاثاء 20 غشت 2019 - 19:44
هذا المكان القريب من دوار تامسنا الواقع في ما يسميه سكان مكناس بطريق مولاي ادريس والواقع على الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين مكناس وتطوان عبر مدينة مولاي ادريس زرهون هو نقطة سوداء اصبحت تشهد حوادث سير خطيرة بسبب هبوط جانب من الطريق في عدة مقاطع طرقية مما يدفع السائقين للمرور من الاتجاهين في جهة واحدة من الطريق ويتسبب في حوادث خطيرة بسبب اصطدام سيارات قادمة من الاتجاهين مع بعضها او بسبب فقدان سائقي سيارات يستعملون الطريق لاول مرة للسيطرة على عرباتهم المسرعة فور مرورهم فوق حفر ومنحذرات كبيرة لا يرونها خصوصا بالليل و كان اخر هذه الحوادث قبل شهر اصطدام سيارة اجرة مع شاحنة اسفر عن سبعة جرحى في حالة خطيرة
ومسؤولية اصلاح المكان تتقاذفه جماعة مكناس مع مندوبية وزارة التجهيز حيث ان الجماعة التي الحق اليها هذا الطريق بعد ان تم المبالغة في توسعة المجال الحضري للمدينة في الانتخابات الاخيرة تعتبره جزء من الطريق الوطنية والتجهيز والنقل تعتبره طريق حضري لكونه اصبح تابعا للمدينة ولمصالح الامن الوطني ولم يعد تابعا لمصالح للدرك الملكي رغم ان المكان يبعد عن مدخل مدينة مكناس باكثر من 17 كيلومتر
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3 - مهاجر الثلاثاء 20 غشت 2019 - 19:50
لقد عدت الى ديار المهجر بسلام والحمد لله بعدما قضيت عطلة ليست بالممتعة لعدة اسباب اولها وابرزها خطر السياقة بالمغرب التي انتقدها بشدة .فالسياقة في المغرب قد تكون في المستوى الاخير عالميا.فالسائق المغربي غير مؤهل للقيادة كونه لايعرف سلوكيتها في كل الجوانب .لايعرف كيف يحترم الراجلين سواءا شيخا كان ام طفلا ام مريضا ام ام .......
لو تم تطبيق قانونا اوروبيا في مجال السباقة لكانت النتيجة كالتالي:خزينة الدولة من عائدات المخالفات ستملأ،سحب رخص السياقة ستكون بعشرات الالوف،فقدان النقاط للسائقين سيلزمهم اجتياز امتحان السياقة من جديد بالمقابل .وكل هذه الاجراءات القانونية سيكون له اثر ايجابي على تقليص عدد حوادث السير وبالتالي وضع حد للسيبة في السياقة المغربية.
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4 - اللهم هاذا منكر الثلاثاء 20 غشت 2019 - 19:54
يقول المثل من يزرع الريح يحصد العاصفة. كل هاذه الحوادث أسبابها رخص السياقة المأخوذة بالرشاوي ومهندسين الطرق لا خبرة لهم و لاكفاءة لهم ولا يتعلمون من أخطائهم والمسؤولين عن العناية بالطرق اين هم. وكما العادة نقول رحمة الله عليهم. ولا نبحث عن المسؤولون لكي نحاسبهم.
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