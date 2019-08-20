24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. منْ يُطاوِلْنا يَلْقَ أُسْدًا رِهَاصًا (5.00)

  2. "بترول تالسينت" يعود إلى الواجهة .. مستثمر أمريكي ينال البراءة (5.00)

  3. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  4. صحيفة تُسَود صورة القصر الكبير .. غبار وبغال و"هجرة سرية" (5.00)

  5. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قرصنة مواقع إلكترونية تطيح بشاب في ويسلان

قرصنة مواقع إلكترونية تطيح بشاب في ويسلان

قرصنة مواقع إلكترونية تطيح بشاب في ويسلان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:05

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بويسلان بضواحي مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية.

وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد مجموعة من عمليات الولوج غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بحسابات مالية مفتوحة لدى مؤسسة بنكية مغربية، متبوعة بعمليات قرصنة واستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات. وقد مكن البحث القضائي من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بأحد المقاهي بمدينة ويسلان بضواحي مكناس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه به، أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية ومبالغ مالية وإيصالات تحويلات مالية يشتبه بأنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، البالغ من العمر 30 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد كل امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mocharika الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:17
اريد فقط أن أعرف كيف احمي نفسي من هؤلاء القراصنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مبرمج الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:18
يجب توظيف من مثل هؤلاء الاشخاص في عملية كشف الثغرات حتى يتم تحصين الانظمة المعلوماتية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - taoufik الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:23
C un génie, il faut que l état prenne soin de lui, il va nous servir contre les grands pirates, à bon entendeur......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - مهندس الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:36
في الدول المتقدمة يستفاد من امثاله في تأمين النظم المعلوماتية ولا يرمى في السجن مع المجرمين!!..خاصة ان المغرب بحاجة لأمثاله لانه سهل الاختراق من لدن العمالقة..و المدارس المغربية تكون فقط مهندسين من طينة "حْفظ وعْرض"..يملكون من الهندسة فقط مصطلح "مهندس دولة"يتبججون بها...وماتبقى مشتكرك مع باق التخصصات!. ابتكارات وإبداعات شبه منعدمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - aicha kandicha الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:37
le probleme c,est au maroc tout le monde veut faire de l,argents sans aucun effort, ,,90% des marocains sont des escros et des voleurs.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - virus الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:38
تحیاتی اهدا الموهبة الضاٸعة مع الاسف یقوم بالاستلاء علی اموال الغیر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - red 1 الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:53
عليكم الاستفادة من خبرة المعني ومحاولة تأطيره في ما فيه المنفعة العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.