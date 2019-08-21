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الرئيسية | حوادث | طعنة بسكين تنهي حياة ثلاثيني قرب الرشيدية

طعنة بسكين تنهي حياة ثلاثيني قرب الرشيدية

طعنة بسكين تنهي حياة ثلاثيني قرب الرشيدية
هسبريس من ميدلت
الأربعاء 21 غشت 2019 - 07:46

توفي ثلاثيني يتحدر من جماعة الخنك بضواحي الرشيدية، إثر إصابته بطعنة سكين أردته قتيلا.

ووفق مصادر محلية، فإن الضحية (من مواليد 1982)، الذي يسكن بقصر تيسكدلت بجماعة الخنك، تلقى طعنة قاتلة في صدره من قبل مجهولين لاذوا بالقرار، تاركين إياه مضرجا في دمائه.

وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، وكذا الوقاية المدنية، انتقلت إلى مكان الجريمة، إثر علمها بالحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، وفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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