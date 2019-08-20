قنينات مملوءة بأسلاك كهربائية تستنفر أمن أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

استنفرت قنينات مشروب غازي مملوءة بأسلاك كهربائية عناصر الأمن بمدينة أكادير، بعد أن أثار إقدام شخص على التخلص منها بالخلاء في قلب حي بنسركاو انتباه المارة، لا سيما أنها توحي بكونها معدة للتفجير.

وقد حضرت إلى مكان الحادث فرق أمنية متخصّصة، عملت على فحص القنينات والأسلاك الكهربائية، والتحري حول سبب التخلص منهما في ذلك المكان.

وفي سياق التحريات المفعّلة في إطار هذه القضية، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه به بمدخل مدينة تزنيت، حيث تم نقله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من أجل تعميق البحث معه.

يذكر أن المنطقة شهدت تجمهرا كبيرا لعدد من المواطنين، الذين ظلوا يتابعون الوضع إلى أن اتضح أن الأمر لا يتعلق بمتفجّرات، وإنما بعمل أقدم عليه الموقوف جراء اضطرابات نفسية.