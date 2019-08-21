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كُتّاب وآراء
عملية ختان "فاشلة" تودي بحياة طفل في زاكورة
تسبّبت عملية ختان "فاشلة"، مساء أمس، في مصرع طفل بجماعة ترناتة التابعة لإقليم زاكورة، عقب إصابته بنزيف حاد عجّل بوفاته.
ووفق مصادر محلية مطلعة على حيثيات الموضوع، فإن إشراف عون سلطة برتبة شيخ تابع لقيادة بني زولي على عملية الختان هو السبب المباشر في مفارقة الطفل الحياة، نظرا إلى أنه جاهل للقواعد الطبية الدقيقة الواجب اتباعها أثناء الختان.
واستطرد المصدر ذاته أن الطفل أصيب، بعد الانتهاء من عملية الختان، بنزيف حاد استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى سيدي حساين بورزازات على أمل إنقاذه ووقف النزيف؛ بيد أنه توفي في المستشفى دقائق بعد وصوله، ليوارى الثرى جثمان الطفل ضحية ختان فاشلة مساء أمس في مسقط رأسه.