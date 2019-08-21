24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  2. زعيتر يتدرّب رفقة نورمحمدوف قبل "نزال أبو ظبي" (3.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (2.00)

  4. مثل تركيا وألمانيا .. هل ترحّل السلطات المغربية اللاجئين السوريين؟ (1.00)

  5. عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عملية ختان "فاشلة" تودي بحياة طفل في زاكورة

عملية ختان "فاشلة" تودي بحياة طفل في زاكورة

عملية ختان "فاشلة" تودي بحياة طفل في زاكورة
هسبريس من ميدلت
الأربعاء 21 غشت 2019 - 12:21

تسبّبت عملية ختان "فاشلة"، مساء أمس، في مصرع طفل بجماعة ترناتة التابعة لإقليم زاكورة، عقب إصابته بنزيف حاد عجّل بوفاته.

ووفق مصادر محلية مطلعة على حيثيات الموضوع، فإن إشراف عون سلطة برتبة شيخ تابع لقيادة بني زولي على عملية الختان هو السبب المباشر في مفارقة الطفل الحياة، نظرا إلى أنه جاهل للقواعد الطبية الدقيقة الواجب اتباعها أثناء الختان.

واستطرد المصدر ذاته أن الطفل أصيب، بعد الانتهاء من عملية الختان، بنزيف حاد استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى سيدي حساين بورزازات على أمل إنقاذه ووقف النزيف؛ بيد أنه توفي في المستشفى دقائق بعد وصوله، ليوارى الثرى جثمان الطفل ضحية ختان فاشلة مساء أمس في مسقط رأسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.