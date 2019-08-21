جريمة قتل داخل شقة سكنية تهز سيدي سليمان‬

فؤاد طباق من سيدي سليمان

اهتزت مدينة سيدي سليمان، صباح اليوم، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها زوجين في شقتهما بحي السلام وسط المدينة باستعمال السلاح الأبيض.

ووفق مصادر أمنية، فإنه جرى العثور على الزوجة (ن. ب)، وهي في عقدها الخامس، مقتولة في شقتها بعد تلقيها طعنات عديدة على مستوى الصدر؛ بينما تلقى زوجها (أ. ب)، وهو شخصية معروفة بمدينة سيدي سليمان وكان يشتغل بالهندسة المعمارية، ضربات على مستوى العنق استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بين الحياة والموت.

وأضافت المصادر ذاتها أن خادمة الزوجين هي من اكتشفت الجريمة بعد دخولها إلى المنزل للقيام بعملها، قبل أن تتفاجأ بهما مضرجين في دمائهما.

وفور توصلها بخبر وقوع الحادث، انتقلت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إلى مسرح الجريمة المذكورة، حيث عاينت جثة الزوجة الهالكة التي كانت تعمل في ميدان التربية والتعليم قبل وفاتها، وتم نقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قصد التشريح الطبي؛ فيما فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، الذي لم تعرف دوافعه بعد.