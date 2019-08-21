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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل داخل شقة سكنية تهز سيدي سليمان‬

جريمة قتل داخل شقة سكنية تهز سيدي سليمان‬

جريمة قتل داخل شقة سكنية تهز سيدي سليمان‬
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأربعاء 21 غشت 2019 - 14:45

اهتزت مدينة سيدي سليمان، صباح اليوم، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها زوجين في شقتهما بحي السلام وسط المدينة باستعمال السلاح الأبيض.

ووفق مصادر أمنية، فإنه جرى العثور على الزوجة (ن. ب)، وهي في عقدها الخامس، مقتولة في شقتها بعد تلقيها طعنات عديدة على مستوى الصدر؛ بينما تلقى زوجها (أ. ب)، وهو شخصية معروفة بمدينة سيدي سليمان وكان يشتغل بالهندسة المعمارية، ضربات على مستوى العنق استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بين الحياة والموت.

وأضافت المصادر ذاتها أن خادمة الزوجين هي من اكتشفت الجريمة بعد دخولها إلى المنزل للقيام بعملها، قبل أن تتفاجأ بهما مضرجين في دمائهما.

وفور توصلها بخبر وقوع الحادث، انتقلت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إلى مسرح الجريمة المذكورة، حيث عاينت جثة الزوجة الهالكة التي كانت تعمل في ميدان التربية والتعليم قبل وفاتها، وتم نقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قصد التشريح الطبي؛ فيما فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، الذي لم تعرف دوافعه بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مختار الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:07
رحمها الله و ندعو بالشفاء للزوج
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7
2 - جلال الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:12
عقوبة الاعدام ساري بها العمل حتى في الدول الغير مسلمة. عيب و عار ان يتخد المغرب قرار منع اعدام القتلة خوفا من منضمات حقوقية لا وزن لها على الساحة الدولية. القادم ادهى و امر ان بقينا على هدا الحال.
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22
3 - Momo الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:13
بعدما كنا نطالب بحقنا في الشغل و التعليم و الصحة،اصبحنا الان نطالب فقط بالامن،كنا نخاف من الكريساج و الاجرام في الشوارع و الان القتل و الكريساج وصل الى داخل بيوتنا و هذا ما اسميه تقريب الاجرام من المواطنين.يا رب تحفظنا و تحفظ ولادنا.
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30
4 - الفيلسوف الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:14
جريمة يكتنفها الغموض إذ كيف يجرؤ مجرم على قتل شخصين في مكان سكناهما.. ربما هي من نوع الجرائم المركبة التي سوف يحتاج فيه رجال الشرطة القضائية إلى استدعاء كمية كبيرة من الناس للاستماع إليهم..
بطبيعة الحالة يجب التركيز على الخادمة التي من الماكد عندها معلومات عن الضحيتين وعن المحيط، وقد تفيد بشكل كبير في تعميق البحث إضافة إلى زرج الضحية الذي يجب أن يعيش لكي يدلي باقوله فهو طرف خيط يوصل إلى الحقيقة ..
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4
5 - م.العربي الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:16
لاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمهم و اغفر لهم و تجاوز عنهم. اللهم عليك بالظالم.
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15
6 - مغربي ساخط على الوضع الامني الأربعاء 21 غشت 2019 - 15:21
فيما فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، الذي لم تعرف دوافعه بعد.
دوافعه واضحة جدا وهي عدم تنفيد عقوبة الاعدام في حق القتلة حيث اصبحوا لا يخافون العقوبة بل يسعون اليها ويتمتعوا بما لذ وطاب داخل السجون وحراسة مجانية كذالك.
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