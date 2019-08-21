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الرئيسية | حوادث | طعنة سكّين تنهي حياة حارس سوق جملة بطنجة

طعنة سكّين تنهي حياة حارس سوق جملة بطنجة

طعنة سكّين تنهي حياة حارس سوق جملة بطنجة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:20

أنهت طعنة قاتلة حياة حارس بسوق الجملة بمدينة طنجة، اليوم، وجّهها إليه بائع خضر وفواكه، بعدما تطوّرت مشادّاة كلاميّة بينهما إلى مواجهة بالسّلاح الأبيض.

مصادر محلّيّة متطابقة أفادت بأنّ الضّحيّة صاحب سوابق عدليّة وقد غادر السّجن مؤخّرا، حيث التحق للعمل بسوق الجملة كحارس، مضيفة أنّ نزاعا نشب بينه وبين بائع خضر وفواكه تطوّر إلى استعمال السّلاح الأبيض؛ وهو ما أفضى إلى إصابة الحارس بطعنة قاتلة على مستوى البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي محمّد الخامس على متن سيّارة إسعاف تابعة للوقاية المدنيّة.

المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن تمكّنت من إيقاف الجاني، وباشرت تحرّياتها حول الجريمة، تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة، لتحديد حيثيّاتها وملابساتها؛ فيما وضعت جثّة الهالك بمستودع الجثامين بالمستشفى سالف الذّكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:29
يارب السلامة جريمة قتل في سيدي سليمان راح ضحيتها زوج وزوجته والآن جريمة قتل في طنجة إلى أين بسير هذا البلد
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16
2 - ميرو الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:32
ياربي السلامة ٠ أصبحت كلما فتحت صفحة هسبريس في هاتفي أحسست بالاكتئاب٠ العيب ليس في الصفحة طبعاً ٠ فهذه الجريدة المحترمة تنقل الوقائع مجردة كما هي دون نفاق او زيف٠ العيب في المجتمع الذي أصبحت أوضاعه لاتبشر بالخير ابدا (قتل-انتحار-سرقة...) الله يفاجيها على هذا شعبنا المسكين ٠
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