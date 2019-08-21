طعنة سكّين تنهي حياة حارس سوق جملة بطنجة

جمال سماحي من تطوان

أنهت طعنة قاتلة حياة حارس بسوق الجملة بمدينة طنجة، اليوم، وجّهها إليه بائع خضر وفواكه، بعدما تطوّرت مشادّاة كلاميّة بينهما إلى مواجهة بالسّلاح الأبيض.

مصادر محلّيّة متطابقة أفادت بأنّ الضّحيّة صاحب سوابق عدليّة وقد غادر السّجن مؤخّرا، حيث التحق للعمل بسوق الجملة كحارس، مضيفة أنّ نزاعا نشب بينه وبين بائع خضر وفواكه تطوّر إلى استعمال السّلاح الأبيض؛ وهو ما أفضى إلى إصابة الحارس بطعنة قاتلة على مستوى البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي محمّد الخامس على متن سيّارة إسعاف تابعة للوقاية المدنيّة.

المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن تمكّنت من إيقاف الجاني، وباشرت تحرّياتها حول الجريمة، تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة، لتحديد حيثيّاتها وملابساتها؛ فيما وضعت جثّة الهالك بمستودع الجثامين بالمستشفى سالف الذّكر.