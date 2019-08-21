24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشاريع متعثرة.. "المخطط الأزرق" بين فشل المحطات وقلة السياح
- "حصان عالميّ" يتبختر بشوارع الرباط ويقرّب المغاربة من الفنون
- داعية إسلامي يعتذر بعد تصريحات بشأن الأعراق
- كتاب جديد يغوص في تاريخ وذاكرة منطقة الريف
- الأمازيغية خارج أولويات السياسة اللغوية
تاريخ آنفا .. فك الحصار عن المسلمين وسِر تسمية "الدار البيضاء" (5.00)
- زعيم البوليساريو يهدّد المغرب عبر قناة أمريكية: الانفصال أو الحرب - (89)
- الملك: شهادة "الباك" وولوج الجامعة ليس امتيازا.. والأهم هو التكوين - (78)
- الملك: نريد ثورة اجتماعية ونموذجا تنمويا لتحسين عيش المغاربة - (69)
- الملك ينتقد معالجة الملفات في إدارات الرباط وتأخر إنجاز المشاريع - (69)
- حافلات "ألزا" الإسبانية تنقل سكان الرباط والجوار بتسعيرة 5 دراهم - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طعنة سكّين تنهي حياة حارس سوق جملة بطنجة
أنهت طعنة قاتلة حياة حارس بسوق الجملة بمدينة طنجة، اليوم، وجّهها إليه بائع خضر وفواكه، بعدما تطوّرت مشادّاة كلاميّة بينهما إلى مواجهة بالسّلاح الأبيض.
مصادر محلّيّة متطابقة أفادت بأنّ الضّحيّة صاحب سوابق عدليّة وقد غادر السّجن مؤخّرا، حيث التحق للعمل بسوق الجملة كحارس، مضيفة أنّ نزاعا نشب بينه وبين بائع خضر وفواكه تطوّر إلى استعمال السّلاح الأبيض؛ وهو ما أفضى إلى إصابة الحارس بطعنة قاتلة على مستوى البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي محمّد الخامس على متن سيّارة إسعاف تابعة للوقاية المدنيّة.
المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن تمكّنت من إيقاف الجاني، وباشرت تحرّياتها حول الجريمة، تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة، لتحديد حيثيّاتها وملابساتها؛ فيما وضعت جثّة الهالك بمستودع الجثامين بالمستشفى سالف الذّكر.