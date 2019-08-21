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كُتّاب وآراء
جمارك الناظور تضبط أجهزة طبية بسيارة سياحية
تمكنت عناصر جمركية تعمل بميناء الناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من ضبط مجموعة من الأجهزة الطبية على متن مقطورة وسيارة سياحية مرقمتين بألمانيا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هذه العملية جاءت بعدما حامت شكوك حول حمولة وسيلة النقل التي كان يتولى سياقتها مواطن مغربي مقيم بهولندا، حيث اكتشف رجال الجمارك 73 جهازا طبيا خاصا بالعيون، بلغت قيمتها 53 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأجهزة الطبية المضبوطة موزعة بين ما هو خاص بالجراحة وتصحيح النظر، وقياس الزجاج الخاص بالنظارات الذي يستعمله الأطباء المبصاريون.
وتدخل هذه العملية النوعية، تضيف مصادر الجريدة، "في خانة أدوار إدارة الجمارك التي ترمي إلى المزاوجة بين سلاسة العبور والمراقبة الانتقائية الفعالة".