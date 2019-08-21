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كُتّاب وآراء
رائحة نتنة تقود إلى جثة ستيني بمدينة الدروة
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الأربعاء، بتشريح جثة شخص ستيني، بعد العثور عليه ميتا بمنزله بمدينة الدروة بنواحي برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر درك الدروة لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.
وأفادت مصادر هسبريس أن انتشار رائحة نتنة بالحي الذي يقطنه الستيني، المزداد سنة 1951 ببرشيد، قادت إلى العثور على جثته وهي في بداية التحلل بمنزله الكائن بتجزئة جنان الدروة بالبلوك "ل" جماعة الدروة إقليم برشيد.
وانتقل إلى مكان الجثة ممثل عن السلطة المحلية، وكذا عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الدروة- سرية برشيد، التي قامت باقتحام المنزل بعد إشعار النيابة العامة المختصة، والقيام بالإجراءات الأولية في مثل هذه الحالات، قبل نقل جثة الهالك في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء نحو مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لا يسأل عنهم الأبناء أو الأخوان والأخوات .. الله معكم