24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
- رائحة نتنة تقود إلى جثة ستيني بمدينة الدروة
- النموذج الصيني في محو الفقر .. سياحة قروية وقروض للفلاحين
- نادي السيلية: صفقة اللاعب بوصوفة "مفيدة للغاية"
- أم الربيع الهادر لا يبقي ولا يذر .. رابع ضحية في أقل من أسبوع
أم الربيع الهادر لا يبقي ولا يذر .. رابع ضحية في أقل من أسبوع (5.00)
- زعيم البوليساريو يهدّد المغرب عبر قناة أمريكية: الانفصال أو الحرب - (141)
- الملك ينتقد معالجة الملفات في إدارات الرباط وتأخر إنجاز المشاريع - (76)
- حافلات "ألزا" الإسبانية تنقل سكان الرباط والجوار بتسعيرة 5 دراهم - (75)
- علماء يكتشفون أقدم ديناصور "ستيجوسورس" في العالم بالمغرب - (67)
- الملك يواجه "عجز الحكومة" بالإلحاح على تنزيل الجهوية واللاتمركز - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أم الربيع الهادر لا يبقي ولا يذر .. رابع ضحية في أقل من أسبوع
تمكّنت عناصر من فرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية بثكنة سطات، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شابّ عشريني بعدما لقي مصرعه غرقا في نهر أم الربيع على مستوى منطقة أولاد بوجمعة بجماعة مشرع بن عبّو جنوب مدينة سطات.
هسبريس انتقلت إلى مكان الحادث، واستقت من مصادر متطابقة أن الشاب، المزداد سنة 1993 بمنطقة أولاد سي مسعود بجماعة وقيادة دار الشافعي، دائرة البروج بني مسكين، متزوج وأب لطفل، وزوجته حامل، وهو يشتغل في التجارة متنقلا بين الأسواق على متن سيارة خفيفة رفقة والده.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب توجّه، اليوم الأربعاء، رفقة أصدقائه إلى نهر أم الربيع في الحدود بين الرحامنة وسطات، على مستوى منطقة أولاد بوجمعة بجماعة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري إقليم سطات، قصد السباحة والاستجمام، إلاّ أنه اختفى عن الأنظار في حفرة يقارب عمقها ثلاثة أمتار.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي مشرع بن عبّو- سرية سطات، إضافة إلى ممثل عن السلطة المحلية بقيادة أولاد بوزيري، وعناصر من الوقاية المدنية.
وقد قامت فرقة مختصّة بانتشال جثة الهالك، قبل نقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بسطات.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بفتح بحث تمهيدي مع أصدقاء الشاب، لكشف ظروف وملابسات غرقه، مع إجراء تشريح طبي للجثة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.
تجدر الإشارة إلى أنّ حالة الغرق هذه في نهر أم الربيع تعتبر الرابعة من نوعها في أقل من أسبوع، بعدما غرق شابّ ينحدر من سيدي العايدي، الأحد الماضي، في المكان نفسه بمنطقة المشرع، كما لقي شابان آخران مصرعهما، الخميس الماضي، أحدهما بمنطقة بن معاشو قيادة الهدامي إقليم برشيد، والثاني على مستوى قنطرة بولعوان بإقليم الجديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
صدق من سمى هذا الواد بواد الموت
أرجو أن تمنع فيه السباحة منعا باتا فوالله لا أنسى صديقا لي فقد فيه أخته وأخاه وأباه جملة واحدة
والله المستعان