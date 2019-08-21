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كُتّاب وآراء
9 جرحى في انحراف حافلة بمنعرجات ويسلان
أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الأربعاء، بمنعرجات ويسلان على الطريق بين مدينة مكناس وبلدية ويسلان، إثر انحراف حافلة للنقل الحضري عن مسارها، وهو ما أثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، ضمنهم أطفال ونساء.
وتسبب فقدان السائق التحكم في الحافلة، قبل سقوطها في منحدر على جانب الطريق، في تخريب عدة أعمدة كهربائية، وصدم سيارة خفيفة توجد سائقتها بين الجرحى.
ووفق مصادر هسبريس، فإن أربعة من المصابين التسعة، الذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، تعرضوا لإصابات وصفت بالبليغة.
وفتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا في ملابسات وقوع هذا الحادث.