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الرئيسية | حوادث | "قطاع الطرق" يهاجمون سيارة قرب مدينة تاونات

"قطاع الطرق" يهاجمون سيارة قرب مدينة تاونات

"قطاع الطرق" يهاجمون سيارة قرب مدينة تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 22 غشت 2019 - 11:05

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتاونات، الأربعاء، من توقيف شخص يشتبه بمشاركته في اعتراض سبيل سيارة خفيفة تعود إلى مغربي مقيم بالخارج، عن طريق رشقها بالحجارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قرب قنطرة "أسكار" المقامة على طريق الوحدة غير بعيد عن مدينة تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن سائق السيارة فوجئ بثلاثة أشخاص يركنون دراجة ثلاثية العجلات على قارعة الطريق، ويعترضون طريقه قبل رشقهم سيارته بالحجارة، مشيرة إلى أنهم طالبوه، بعد توقفه الاضطراري، بتسليمهم مبلغا ماليا، غير أنه تمكن من الإفلات من قبضتهم، والتوجه مباشرة إلى مقر الدرك الملكي بتاونات للإبلاغ عن تعرضه لهذا الهجوم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي سارعت إلى تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الاعتداء، مشيرة إلى أنها تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم حين كان عائدا من إحدى محطات الوقود حاملا قنينة من البنزين لملء خزان دراجته ثلاثية العجلات.

وتم وضع الشخص الموقوف رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث مستمرا لتوقيف شريكيه في هذا الاعتداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عيسى الخميس 22 غشت 2019 - 11:11
اصبحت الجرائم كثيرة سرقة قتل اغتصاب هدا يدل على انتشار البطالة وعن فقدان الشغل بصفة نهائة ...الكل يريد الهجرة .
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9
2 - omar الخميس 22 غشت 2019 - 11:15
يجب اخراج قوانين جد مشددة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير هذا هو الحل يجب ان ترقى العقوبات الى الاعدام و المؤبد لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير.
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17
3 - مغاربي الخميس 22 غشت 2019 - 11:19
ماذا يمكن استنتاجه اهو انفلات امني ام ماذا :
يجب الضرب من حديد على ايدي المجرمين لان هذه الظواهر بدات تتكاثر
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9
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