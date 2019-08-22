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كُتّاب وآراء
"قطاع الطرق" يهاجمون سيارة قرب مدينة تاونات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتاونات، الأربعاء، من توقيف شخص يشتبه بمشاركته في اعتراض سبيل سيارة خفيفة تعود إلى مغربي مقيم بالخارج، عن طريق رشقها بالحجارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قرب قنطرة "أسكار" المقامة على طريق الوحدة غير بعيد عن مدينة تاونات.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن سائق السيارة فوجئ بثلاثة أشخاص يركنون دراجة ثلاثية العجلات على قارعة الطريق، ويعترضون طريقه قبل رشقهم سيارته بالحجارة، مشيرة إلى أنهم طالبوه، بعد توقفه الاضطراري، بتسليمهم مبلغا ماليا، غير أنه تمكن من الإفلات من قبضتهم، والتوجه مباشرة إلى مقر الدرك الملكي بتاونات للإبلاغ عن تعرضه لهذا الهجوم.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي سارعت إلى تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الاعتداء، مشيرة إلى أنها تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم حين كان عائدا من إحدى محطات الوقود حاملا قنينة من البنزين لملء خزان دراجته ثلاثية العجلات.
وتم وضع الشخص الموقوف رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث مستمرا لتوقيف شريكيه في هذا الاعتداء.
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تعليقات الزوّار (3)
يجب الضرب من حديد على ايدي المجرمين لان هذه الظواهر بدات تتكاثر