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الرئيسية | حوادث | درك بني ملال يحجز كميات من "الشريحة والماحيا"

درك بني ملال يحجز كميات من "الشريحة والماحيا"

درك بني ملال يحجز كميات من "الشريحة والماحيا"
حميد رزقي من بني ملال
الخميس 22 غشت 2019 - 09:10

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة، بتنسيق مع درك القصيبة، وتحت إشراف القيادة الإقليمية للدرك ببني ملال، أمس الأربعاء، من تفكيك معمل سري لتقطير "الماحيا"، وإيقاف أربعة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيسي، بشبهة ترويج وتسويق مسكر "الماحيا" بضفاف نهر أم الربيع على الحدود بين جماعة لقصيبة وقصبة تادلة بدائرة آيت ويرة.

وأفادت مصادر هسبريس أن العملية، التي جاءت بعد كمين محكم وتحريات دقيقة، أسفرت عن تفكيك معمل سري لصناعة وتقطير "الماحيا"، وحجز 7 أطنان ونصف من التين المجفف، و500 كيلوغرام من "الماحيا" المقطرة والقابلة للتسويق، بالإضافة إلى دراجة نارية، وعدد من المعدات والوسائل التي تستعمل في صناعة هذه المادة المسكرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن يقظة الدرك بالمركزين أسهمت في الإطاحة بصاحب المعمل السري ذي السوابق العدلية، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين كانوا ضمن الأفراد المساعدين له في ترويج هذا المنتوج بالمنطقة.

يذكر أنه تم وضع الموقوفين الأربعة تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.

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