اصطدام دراجتين وراء مصرع شخص غرب اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقي شخص في الأربعينات من عمره، أمس، مصرعه في حادثة سير نجمت عن اصطدام دراجتيْن بالطريق المؤدي إلى شاطئ "سيدي وساي" غرب اشتوكة آيت باها.

وخلفت الحادثة إصابة شخص آخر إصابات وُصفت بالبليغة، استدعت نقله إلى مصلحة العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، حيث أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

يُشار إلى أن المحور الطرقي المذكور سبق أن شهد حوادث سير مميتة، وينعته نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"طريق الموت"، بسبب وضعيته المتردية.