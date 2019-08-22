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الرئيسية | حوادث | مصرع ثلاثة شبان في حادثة سير قرب دمنات

مصرع ثلاثة شبان في حادثة سير قرب دمنات

مصرع ثلاثة شبان في حادثة سير قرب دمنات
هسبريس من خنيفرة
الخميس 22 غشت 2019 - 11:50

(الصورة أرشيفية)

تسببت حادثة سير مساء أمس، قرب دمنات بإقليم أزيلال، في مصرع ثلاثة شبان كانوا على متن دراجة نارية اصطدمت بسيارة خفيفة.

ووفق مصادر محلية فإن الحادثة وقعت بالضبط في الطريق الرابطة بين جماعة سيدي يعقوب ودمنات بجهة بني ملال خنيفرة.

وتضيف المصادر نفسها أن أحد الضحايا فارق الحياة في مكان الحادث، في حين توفي الشخصان الآخران بعد نقلهما في سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذ حياتهما في المستشفى.

وتابعت المصادر عينها بأنه فور وقوع الحادث المميت انتقل أفراد من الدرك الملكي إلى مكانه، من أجل المعاينة والإشراف على نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات، إلى جانب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Adil الخميس 22 غشت 2019 - 12:05
سنسجل في كتاب غنيس. عدد وفيات حوادث الطرق المغربية يتجاوز عدد وفيات حرب سوريا.
على المسؤولين بالوزارات المعنية التدخل لمعرفة الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث المتكررة
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2 - Najlae الخميس 22 غشت 2019 - 12:07
انا لله وانا اليه راجعون مؤسف ما نراه يوميا من حوادث .
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14
3 - احمد الخميس 22 غشت 2019 - 12:10
اين هي علامات التشوير اين هم الدرك فتح تحقيق هاد
شي فاش فلحين
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6
4 - Allal الخميس 22 غشت 2019 - 12:24
رحم الله الجميع وألهم ذويهم الصبر والسلوان.ثلاثة شبان فوق دراجة نارية . هذا سبب كافي ليقع المحظور. لماذا يصر المواطن المغربي على خرق القانون وهو المتضرر الأول منه؟ الدولة من واجبها التوعية والمواطن من واجبه احترام القانون . لماذا ونحن في القرن الواحد والعشرين لا نطبق القانون إلا تحت الضغط. قليل من المدنية ستساهم في كبح النتائج الكارثية لحوادث السير.
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9
5 - simou الخميس 22 غشت 2019 - 12:28
مفهمتش كفاش واحد مات فمكان الحادث وجوج فلمستشفى وعناصر الدرك الملكي جائت إلى مكان الحادث لتشرف على نقل جتث الهالكين إلى مستودع الأموات
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-3
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