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كُتّاب وآراء
مصرع ثلاثة شبان في حادثة سير قرب دمنات
(الصورة أرشيفية)
تسببت حادثة سير مساء أمس، قرب دمنات بإقليم أزيلال، في مصرع ثلاثة شبان كانوا على متن دراجة نارية اصطدمت بسيارة خفيفة.
ووفق مصادر محلية فإن الحادثة وقعت بالضبط في الطريق الرابطة بين جماعة سيدي يعقوب ودمنات بجهة بني ملال خنيفرة.
وتضيف المصادر نفسها أن أحد الضحايا فارق الحياة في مكان الحادث، في حين توفي الشخصان الآخران بعد نقلهما في سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذ حياتهما في المستشفى.
وتابعت المصادر عينها بأنه فور وقوع الحادث المميت انتقل أفراد من الدرك الملكي إلى مكانه، من أجل المعاينة والإشراف على نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات، إلى جانب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (5)
على المسؤولين بالوزارات المعنية التدخل لمعرفة الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث المتكررة
شي فاش فلحين