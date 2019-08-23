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الرئيسية | حوادث | إيقاف شخص هاجم درك زاوية الشيخ بكلب بيتبول

إيقاف شخص هاجم درك زاوية الشيخ بكلب بيتبول

إيقاف شخص هاجم درك زاوية الشيخ بكلب بيتبول
حميد رزقي
الجمعة 23 غشت 2019 - 05:38

تمكنت عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال، مساء الخميس، من إيقاف شخص بحقل للزيتون بجماعة آيت أم البخث.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم إيقاف المشتبه به، وهو ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث وطنية بتهمة الاتجار بالمخدرات ومسكر "الماحيا"، بعد مقاومة شرسة لعناصر الدرك، استعان خلالها بكلب من نوع بيتبول، لكن مقاومته باءت بالفشل.

وأضافت المصادر ذاتها أن تدخل درك الزاوية، بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، أفضى إلى حجز كمية من المخدرات و"الماحيا" وكلب البيتبول، علاوة على اعتقال المتهم، الذي كان ينشط بكهوف بضواحي زاوية الشيخ.

يذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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