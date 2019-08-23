24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "أحوال الطقس" اليوم الخميس بالمغرب
- سابقة علمية .. باحثون يطورون تحليلا للدم لحساب "وقت الوفاة"
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي
- يهم النساء في المطبخ .. حيلة ذكية للتخلص من ذباب الفاكهة
- بعد 16 سنة .. الفيلم الشهير "ماتريكس" يعود بجزء رابع في 2020
"ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)
بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)
- عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي - (81)
- بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات" - (77)
- العثماني ينهي عطلة الحكومة بإعلان جيل جديد من الاستراتيجيات - (68)
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي - (67)
- هل يفتح "التكوين المهني" آفاق شغل أفضل من التعليم الجامعي؟ - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف شخص هاجم درك زاوية الشيخ بكلب بيتبول
تمكنت عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال، مساء الخميس، من إيقاف شخص بحقل للزيتون بجماعة آيت أم البخث.
وحسب مصادر هسبريس، فقد تم إيقاف المشتبه به، وهو ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث وطنية بتهمة الاتجار بالمخدرات ومسكر "الماحيا"، بعد مقاومة شرسة لعناصر الدرك، استعان خلالها بكلب من نوع بيتبول، لكن مقاومته باءت بالفشل.
وأضافت المصادر ذاتها أن تدخل درك الزاوية، بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، أفضى إلى حجز كمية من المخدرات و"الماحيا" وكلب البيتبول، علاوة على اعتقال المتهم، الذي كان ينشط بكهوف بضواحي زاوية الشيخ.
يذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.