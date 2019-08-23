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كُتّاب وآراء
صور توقع بحامل أسلحة في قبضة أمن بلقصيري
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة بلقصيري، مساء أمس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما ظهر في صور فوتوغرافية وهو يحمل أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بسلامة المواطنين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد نشر ثلاث صور فوتوغرافية في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها رفقة أشخاص آخرين وهو يحمل أسلحة بيضاء بدون سند مشروع، وفي ظروف من شأنها التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات حيازتهم للأسلحة البيضاء بدون سند مشروع، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إليهم.