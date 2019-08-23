انتحار شاب يعاني اضطرابات نفسية قرب تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

وضع شاب (ا. ب)، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، حدًّا لحياته شنقا، صباح اليوم الجمعة، غير بعيد عن منزل أسرته الكائن بدوار العزابة التابع لجماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الشاب المذكور عثر عليه أفرادٌ من أسرته مشنوقا إلى غصن شجرة زيتون وهو جثة هامدة، مشيرة إلى أن الهالك كان يعاني، قيد حياته، منذ مدة، من اضطرابات نفسية.

وبينما نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.