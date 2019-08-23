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الرئيسية | حوادث | انتحار شاب يعاني اضطرابات نفسية قرب تاونات

انتحار شاب يعاني اضطرابات نفسية قرب تاونات

انتحار شاب يعاني اضطرابات نفسية قرب تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 23 غشت 2019 - 17:40

وضع شاب (ا. ب)، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، حدًّا لحياته شنقا، صباح اليوم الجمعة، غير بعيد عن منزل أسرته الكائن بدوار العزابة التابع لجماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الشاب المذكور عثر عليه أفرادٌ من أسرته مشنوقا إلى غصن شجرة زيتون وهو جثة هامدة، مشيرة إلى أن الهالك كان يعاني، قيد حياته، منذ مدة، من اضطرابات نفسية.

وبينما نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الله يرحمو مسكين الجمعة 23 غشت 2019 - 17:56
بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد الاظطرابات النفسية واش ممكن شي واحد يقول لينا اشنو هو العلاج ديال هاد المرظ ??
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2 - نور الدين الجمعة 23 غشت 2019 - 18:08
انها المخدرات هي السبب لان معضم الشباب يتعطونها في سن مبكرة لما يكبر يجد نفسه مدمن لاعمل ولا مستقبل مشرق ،اظن على الحكومة السماح لسكان تلك المناطق بزراعة الكيف والتجارة فيه لرفع الهشاشة والفقر عنهم
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