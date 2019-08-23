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الرئيسية | حوادث | أقراص مخدرة توقع بزوجين في قبضة أمن فاس

أقراص مخدرة توقع بزوجين في قبضة أمن فاس

أقراص مخدرة توقع بزوجين في قبضة أمن فاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 غشت 2019 - 16:17

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من إيقاف زوجين يبلغان من العمر 26 و33 سنة، بعدما ضُبطا متلبسين بحيازة 2040 قرصا من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، مرفوقا بزوجته على متن حافلة للنقل كانت قادمة من مدينة الناظور، حيث تم العثور بحوزتهما على الأقراص الطبية المحجوزة، علاوة على قنينات مشروبات كحولية مهربة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عمليات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوجين الموقوفين أخضعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات حيازتهما لهذه الشحنات المخدرة المحجوزة، فضلا عن تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما في هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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