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كُتّاب وآراء
ترويج مخدر الكوكايين يحيل شخصين على القضاء
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل ترويج مخدر الكوكايين.
وجاء إيقاف الشخصين المعنيين من لدن عناصر الشرطة القضائية المذكورة بعدما ضُبطا في حالة تلبس بترويج المخدرات الصلبة.
وكانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية قد أوقفت المشتبه فيهما في عمليتين متفرقتين، وبحوزة كلٍّ منهما كميات متفاوتة من مخدر الكوكايين معدة للبيع؛ الأولى على مستوى الحي الشتوي، والثانية بحي سعادة.
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية؛ لحاجيات البحث.
يذكر أن البحث في هذا الملف سيبقى مستمرا في أفق الوصول إلى شركاء آخرين، محتملين في سياق القضيتين المذكورتين.