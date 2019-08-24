المخدرات تسقط مبحوثا عنه وطنيا بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي

تمكنت الفرقة المختصة في محاربة جرائم المخدرات، التابعة لأمن مراكش، من إيقاف أحد مروجي الممنوعات؛ على مستوى حي عين إيطي، بمقاطعة النخيل.

وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن عناصر الفرقة المذكورة قامت بإجراء تفتيش بمقر سكنه؛ ما أسفر عن حجز كمية من مخدر الشيرا، مٌجَزَّأة إلى صفائح بلغ وزنها حوالي 450 غراما.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية أسفرت أيضا عن وضع اليد على خمسة أقراص مهلوسة نوع إيكسطازي؛ قبل أن يتبين أن المشتبه فيه مبحوث عنه، على الصعيد الوطني، من أجل جريمة النصب من طرف أمن تطوان.