فتاة تقفز من غرفة الكاتب العام لوزارة الصحة

هسبريس من الرباط

في أولى ملابسات قضية سقوط فتاة كانت رفقة الكاتب العام لوزارة الصحة بأحد فنادق أكادير، كشفت مصادر مطلعة، أن "المعنية بالأمر تبلغ 35 سنة، وقد قفزت من الطابق الثالث لأحد الفنادق".

وأضافت المصادر، أن "الفتاة التي كانت في حالة سكر قفزت من الغرفة التي حجزها الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد أن التحقت بها، مشيرة إلى أنها ترقد بالمستشفى لحدود اللحظة".

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الكاتب العام لوزارة الصحة يوجد في حالة سراح، وقد تم الاستماع إليه وأدلى بإفادته بخصوص القضية".