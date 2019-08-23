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كُتّاب وآراء
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فتاة تقفز من غرفة الكاتب العام لوزارة الصحة
الجمعة 23 غشت 2019 - 19:04
في أولى ملابسات قضية سقوط فتاة كانت رفقة الكاتب العام لوزارة الصحة بأحد فنادق أكادير، كشفت مصادر مطلعة، أن "المعنية بالأمر تبلغ 35 سنة، وقد قفزت من الطابق الثالث لأحد الفنادق".
وأضافت المصادر، أن "الفتاة التي كانت في حالة سكر قفزت من الغرفة التي حجزها الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد أن التحقت بها، مشيرة إلى أنها ترقد بالمستشفى لحدود اللحظة".
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الكاتب العام لوزارة الصحة يوجد في حالة سراح، وقد تم الاستماع إليه وأدلى بإفادته بخصوص القضية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - Saad الجمعة 23 غشت 2019 - 19:26
الله اكبر هدا ما ننتظره من وزارة صحة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مابقا مايعجب
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مابقا مايعجب
2 - سلمى الجمعة 23 غشت 2019 - 19:27
في حالة سراح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل
3 - rachid الجمعة 23 غشت 2019 - 19:27
لو كنت أنا لكنت في السجن لكن تحرك الهاتف من هنا وهناك. ف تم إطلاق سراحه.
4 - rodeo الجمعة 23 غشت 2019 - 19:28
و ماخفي كان أعظم ! وهل في نظركم سيتم متابعة الكاتب العام لوزارة السياحة في حالة اعتقال احتياطي ؟ لم و لن تحصل في تاريخ المغرب
5 - smail smouni الجمعة 23 غشت 2019 - 19:28
واخا كاع يكون هو دفعه غادي يبرؤوه بلاد لا قانون و لا عدالة الله يرحمها. لوكان وقع في بلاد الكفار لوكان وزير الصحة براسو أستقال و هاد الكاتب العام مزال مشدود حتى تفيق السيدة و يعرفو أشنو وقع
6 - Adil الجمعة 23 غشت 2019 - 19:29
هاعلاش الصحة في البلاد زيرو لان المسؤولين عن القطاع في عالم اخر
7 - Kimo الجمعة 23 غشت 2019 - 19:30
اسناد الخطأ للفتاة وتلفيق تهمة السكر العلني الى حياة ) والسيد الكاتب العام كان شيئا لم يكن مذكورا ، اما السراح للسيد الكاتب العام فهذا امر معلوم مادام العرف قد استقر على ذلك فما الغريب في الموضوع واش كتنتضروا زعما النيابة العامة تتحرك ههه محال
8 - عايدة الجمعة 23 غشت 2019 - 19:34
يوجد في حالة سراح يا سادة إنه الكاتب العام لوزارة الصحة وليس بمواطن
9 - لمين الجمعة 23 غشت 2019 - 19:37
الكاتب العام في حالة سراح بعد كل هذه الجرائم شيءعادي في دولة القانون يطبق فقط على من يسب بنكيران والوزير والكاتب العام للوزارة ا
10 - متتبع الجمعة 23 غشت 2019 - 19:40
le gouvernement doit poser sa demission la on sait d'ou vient ces problemes du medicaments qui n'existaient plus au pays et ceux des hopitaux
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